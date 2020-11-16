نائب عن المثنى يحذر من التحركات باتجاه الاستثمار السعودي في الأراضي العراقية الحدودية

2020/11/16 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر النائب عن محافظة المثنى باسم خشان، من التحركات باتجاه منح السعودية استثمارات في الأراضي العراقية القريبة من الحدود مع الجانب السعودي بمحافظة المثنى، لافتا الى ان ذلك الاستثمار قد لايصب في صالح الشعب العراقي وقد يدخل في حسابات دولية لاتخدم العراق.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “السعودية بإمكانها ان تستثمر داخل أراضيها المحاذية للعراق بدلا من حصولها على استثمار في الأراضي العراقية بمحافظة المثنى، اذ هناك تساؤلات عن طبيعة هذا الاستثمار”.وأضاف ان “الاستثمار السعودي بالاراضي العراقية القريبة من الحدود قد يكون منفذا لاعمال غير مفيدة وتضر بمصالح الشعب العراقي”.وبين ان “الشركات الكبرى في السعودية خاضعة للاسرة المالكة والحكومة ومن الممكن ان تستغل هذه الشركات من أحزاب وقد تدخل ضمن معادلات دولية، كما حصل مع شركة هواوي الصينية عندما فرضت عليها عقوبات”.ولفت الى ان “حكومة الكاظمي لديها تفكير مختلف عن السياق الدولي وقد تؤثر سلبا على مصالح الشعب العراقي”.



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