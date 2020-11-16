الكاظمي لمفوضية الانتخابات: اطلبوا الآن ما تحتاجونه

2020/11/16 | 09:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما جدد التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021.وأضاف ان «الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين».ودعا الكاظمي المفوضية بالقول «ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا».واصدر «توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات»، مشيرا الى ان «سجل الناخبين تحدٍ كبير».وأشار الى ان «سجل الناخبين تحدٍ كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات» داعيا «المواطنين لتحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات».

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