العيداني: تطبيق تجربة جديدة في البصرة وسنتابع الشروط الوقائية بالمدارس

2020/11/16 | 09:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيقالت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الأحد، إنها ستتابع الإجراءات الوقائية والالتزامات الصحية بالمدارس أثناء بدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن قرارها السابق بشأن الدوام 3 أيام بالمدارس كان بموافقة وزير الصحة، على أمل أن يكون تجربة جديدة في العراق تطبق في البصرة، مشددة على ضرورة الاستمرار بالعام الدراسي في ظل الجائحة مع مراعاة شروط الوقاية.وقال محافظ البصرة اسعد العيداني إن على دائرة الصحة أن تقوم بإخراج فرق لمتابعة المدارس بالإضافة إلى مديرية التربية التي يجب عليها المراقبة وتشخيص الأخطاء من اجل معالجتها.

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