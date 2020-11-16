2020/11/16 | 09:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب أوغور شاهين مدير عام شركة

"بيونتيك" الألمانية التي طورت مع شركة

"فايزر" الأمريكية، لقاحا ضد فيروس

كورونا، عن اعتقاده بإمكانية العودة

إلى الحياة الطبيعية بحلول الشتاء

المقبل.

وقال شاهين لهيئة الإ

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