كبير الاطباء في ولاية تكساس : الولايات المتحدة على حافة كارثة انسانية

2020/11/16 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

حذر الدكتور بيتر هوتيز عميد طب المناطق الاستوائية في كلية الطب بجامعة بايلور في ولاية تكساس الامريكية من أن الولايات المتحدة غارقة في وباء فايروس كورونا لدرجة انها قد تكون على حافة كارثة انسانية.وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الولايات المتحدة وحتى يوم امس سجلت ولليوم الثاني عشر على التوالي اكثر 100 الف اصابة بفايروس كورونا يوميا ، كما اظهرت بيانات الاسبوع الماضي اظهر ان الاوضاع تزداد سوءا لدرجة ان منظمة اطباء بلا حدود التي تسهم في ارسال الاطباء الى دول العالم الثالث قد ارسلت عددا من اطبائها الى الولايات المتحدة “.وقال الدكتور هوتيز إن ” الاوضاع اكثر من مجرد السير في الاتجاه الخاطيء في الولايات المتحدة فنحن على وشك وقوع كارثة انسانية قد يفقد فيها اكثر من 400 الف امريكي حياتهم في الربع الاول من العام القادم”.واضاف أنه ” وفي شهر كانون الثاني الذي سيحدث فيه الانتقال الرسمي بالسلطة سيكون لدينا وفيات بفايروس كورنا تتراوح ما بين 2000 الى 2500 شخص يوميا وهذه هي التوقعات العلمية للاحداث “.وتابع أن ” هذه الارقام تعني ان فايروس كورونا سيكون السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة على اساس يومي ، وانه اذا كان هناك وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى قيادة ثابتة وانتقال سلس ، فقد حان هذا الوقت الآن، لانه هو الظرف المناسب لعدم حدوث شيء مستقبلا من خسارة كبيرة في الارواح وهذا امر مفجع للغاية “.واشار الى أن ” المأساة هي محاولة منع الناس من الحصول على اللقاح حتى بداية العام المقبل فقد أصبح واضحًا ، ان البعض من الأمريكيين على استعداد للمخاطرة بحياتهم وحياة كل من حولهم لفعل ما يريدون”.



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