الرافدين: توزيع رواتب دوائر النقل والصناعة والنفط

2020/11/16 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.واشار البيان الى ان “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه”.



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