هزم ترامب.. لكن بايدين لن يأتي بأي تغيير حقيقي - الرابطة الأممية للعمال

2020/11/16 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الرابطة_الأممية_للعمال بواسطة منظمة “صوت العمال”فرع “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة” في الولايات المتحدة الأميركية ترامب خسر محاولة إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة –الأمر الذي لم يحصل منذ خسارة جورج إتش دبليو بوش لإعادة انتخابه في العام 1992.



في الوقت الذي أعلن فيه بايدن انتصاره، عبر فوز ضئيل بنسبة 51.5% من الأصوات الشعبيّة مقابل 48.5% لترامب[1]، لايزال ترامب حتى الآن يرفض الت ......





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