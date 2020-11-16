أسئلة متكررة عن الماركسية والاشتراكية - أنس رحيمي

2020/11/16 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنس_رحيمي تبدو الاشتراكية رائعة، لكن ماذا عن الطبيعة البشرية؟ أليس الناس بطبيعتهم جشعين وأنانيين؟ألم تتم تجربة الاشتراكية وفشلت؟لماذا نحتاج إلى الثورة؟ ألا يمكننا أن نكتفي بالإصلاح في طريقنا إلى الاشتراكية؟أليست الرأسمالية أكثر كفاءة من الاقتصاد المخطط؟لماذا يتحدث الماركسيون عن الثورة العالمية؟ أليس هذا مطمح بعيد؟ أليس من الأفضل أن نركز فقط على بناء الاشتراكية في بلد واحد؟ألن يؤدي اخ ......





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