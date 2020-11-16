السيد عمار الحكيم والعبادي يؤكدان أهمية الانتخابات المبكرة كوسيلة للإصلاح والتغيير

2020/11/16 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيسا تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، وتحالف النصر حيدر العبادي، الاثنين، أهمية الانتخابات المبكرة كوسيلة للإصلاح والتغيير.

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