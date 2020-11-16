الصدمات تتوالى.. إصابة جديدة في

2020/11/16 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتوالى الأخبار السيئة على المدير الفني لليفربول يورغن كلوب وجماهير الفريق، وآخرها تعرض القائد جوردان هندرسون لإصابة خلال لقاء منتخبي إنجلترا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، الأحد.

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