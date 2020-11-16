الاحتلال يعترف بإصابة 87 أسيرا فلسطينيا بكورونا في سجونه

2020/11/16 | 09:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 87 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا بسجني شطة وجلبوع الإسرائيليين، وسط مخاوف من زيادة أعداد المصابين بفعل سياسة الإهمال الطبي في السجون.

جاء ذلك خلال لقاء بين نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مع النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، طالب فيه الأخير بتوفير الخدمات والمستلزمات الطبية والوقائية كافة للأسرى جميعا.

وأضاف نائب الوزير أنه تم نقل الأسرى المصابين لأجنحة خاصة للمصابين بالكورونا، كما تم وضع العشرات من الأسرى بالحجر.

ولفت الى أنه تم إجراء فحوصات إضافية لتشخيص الكورونا بين الأسرى، وأنه سيحوّل للنائب جبارين نتائج الفحوصات قريبا.

من جهته، حمل جبارين، وزارة الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى، وطرح موقف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالإفراج عن الأسرى المصابين بالكورونا، وبالتحديد الكبار في السن.

وطالب بالقيام الإجراءات اللازمة كافة للجم انتشار الجائحة لدى الأسرى، بما في ذلك التحقيقات الوبائية الشاملة، إضافة إلى توفير الرعاية والمستلزمات الطبية للأسرى وللمرضى، وضمان توفير المستلزمات الوقائية كافة؛ مثل الكمامات وأدوات التعقيم وغيرها.

وطرح جبارين أمام نائب الوزير قضية الأسير زياد عارف جبارين، ابن مدينة أم الفحم الّذي حرمته مصلحة السجون الإسرائيلية من المشاركة في جنازة ابنه، رغم قرار المحكمة الذي أتاح ذلك.



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