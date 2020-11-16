2020/11/16 | 09:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق القاضي بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ؛ نتيجةمخالفاتٍ في إجراءات عقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار، مبينةً أن إجراءاتها التحقيقيَّة أوقفت تنفيذ العقد.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن إجراءاتهاالتحقيقيَّة في القضيَّة أفضت إلى إيقاف تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات المتضمن تجهيز بلديَّةالحلة بآلياتٍ.





وتابعت إن محكمة جنح الحلة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان نتيجة توقيعه العقد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وحكمتعليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ استنادا إلى احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ بحق محافظ بابل السابق؛ نتيجة مخالفاتٍ في إجراءاتعقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).