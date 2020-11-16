وزير النفط: لا تخفيض لاسعار البنزين العادي

2020/11/16 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاثنين، عدم وجود نية لتخفيض أسعار البنزين العادي، فيما اشار الى أن المشاريع التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها، خاصة مشاريع استثمار الغاز والبتروكيماويات ستوفر الآلاف من الوظائف.وقال عبد الجبار في حوار تابعته /المعلومة/، إن “المشاريع التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها، خاصة مشاريع استثمار الغاز والبتروكيماويات ستوفر الآلاف من الوظائف”، مبيناً أنها “ستكون مشاريع واعدة وعملاقة ستوفر إيرادات مالية كبيرة للبلد”.وأضاف أن “تخفيض أسعار البنزين المحسن يأتي ضمن الثقافة العامة التي تعمل وزارة النفط على إرسائها، والعمل على ربط اسعار المحروقات بالسعر العالمي بدرجة معينة، مع توفير دعم جزئي، بما يسهم بتطوير عجلة التنمية والانفتاح على السوق، وتقليل المعاناة عن كاهل المواطنين”، مؤكدا أنه “لا توجد هناك أي توجهات لدى الوزارة في الوقت الحاضر لتخفيض أسعار البنزين للنوع العادي».وبشأن مشاريع مد الانابيب الجديدة لتصدير النفط، أوضح عبد الجبار أن «جميع المشاريع البحرية sea line الثالث والرابع والخامس قيد التنفيذ، والعمل مستمر فيها بشكل جيد».



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