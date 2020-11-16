مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي عدة وزارات

2020/11/16 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، 16 تشرين الثاني 2020، انه "تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واضاف البيان أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه".

ر.إ

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