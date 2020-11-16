آخر توقعات الحالة المطرية اليوم (خريطة)

2020/11/16 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر خرائط الطقس، الاثنين، إلى ان هطول الامطار يتركز نهار اليوم، في مدن الشمال ( نينوى وكركوك واربيل ودهوك والسليمانية ) وكذلك مناطق من صلاح الدين وشمال الانبار وديالى .

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 16 تشرين الثاني 2020، ان "هنالك فرص عودة هطول الأمطار في مدن الجنوب (غرب مدينة البصرة وجنوبها وجنوب ذي قار وأجزاء من بادية السماوة ومناطق متفرقة من ميسان )، وكذلك هناك بعض الفرص واردة لهطول امطار خفيفة تشمل العاصمة بغداد مابعد الظهر .

وأضاف ان "الامطار عموما خفيفة الشدة تزداد فرصتها في بادية السماوة"، مبينا ان " هناك فرص متوقعة للغزارة احيانا تتعرض لها مناطق من اربيل والسليمانية وشمال نينوى نهارا".

وأوضح أن "الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في أغلب المدن تتحول في أغلب الاحيان من الاتجاه الشمالي الشرقي الى الشرقية مصحوبة بنشاط ملحوظ على فترات في ديالى وبغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين وشمال نينوى" .

وأشارعطيه، إلى ان الاجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح والليل ومعتدلة نهارا في كافة المدن، فيما أفاد بأن هناك ملامح لمنخفض جوي جبهوي (جبهة باردة ) بداية الاسبوع المقبل تشير اليه خرائط الطقس وتوقعات بالغزارة المطرية في بعض مناطق الوسط لايمكن تحديد مناطقها بدقة الآن.

ر.إ

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