العراق يسدد 230 مليون دولار كتعويضات عن حرب الكويت

2020/11/16 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأفادت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بأنَّ العراق سدد في نهاية الشهر الماضي مبلغ 230 مليون دولار كتعويضات لدولة الكويت.

وذكر مصدر مسؤول في اللجنة في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الدورة السابعة والثمانين لمجلس إدارة اللجنة التي عُقدت الشهر الماضي، أعربت عن تقديرها لحكومة العراق باستمرار احترامها لالتزاماتها بإيداع نسبة 3 بالمئة من الإيرادات الناتجة عن مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية في صندوق التعويضات".

وأضاف: "المجلس درس تقارير عمل اللجنة، منذ دورته الأخيرة في تشرين الثاني 2019 في مختلف القضايا، حيث تم إجراء 5 دفعات بمجموع كلي بلغ 1.38 مليار دولار، بما في ذلك دفعة 230 مليون دولار في 27 تشرين الأول 2020، وبهذه الدفعة الأخيرة يتبقى تقريباً 2.4 مليار دولار مستحقة الدفع في ما يتعلق بمطالبة شركة نفط الكويت".

وأوضح أن "المجلس درس مختلف القضايا التي ستعالج للقيام بتقليص منظم للجنة".

ويقضي القرار رقم 1483 الصادر عام 2003 بتسديد العراق نسبة 5 بالمئة من صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم (صندوق الأمم المتحدة للتعويضات)، حيث تشكلت في عام 1991 لجنة أممية للتعويضات، ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن احتلال الكويت.

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