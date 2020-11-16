2020/11/16 | 09:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه
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لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه
فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي تغريدة مقتضبة على "تويتر"،
الاثنين، قال ترامب: "لقد فزت
بالانتخابات".
ومنذ إعل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لقد فزت بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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