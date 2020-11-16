2020/11/16 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه

لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه

فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة مقتضبة على "تويتر"،

الاثنين، قال ترامب: "لقد فزت

بالانتخابات".

ومنذ إعل

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