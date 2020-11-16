من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقود من العمل الدبلوماسي، رحل وزير

الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر 79

عاما، فجر الاثنين، وفقا لما أعلنته

الحكومة السورية في الساعات الأولى من

الصباح.

وخلال مسيرته المهنية الطويلة، امتلك

وليد ا

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