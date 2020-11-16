الولايات المتحدة.. 1252 وفاة و155708 إصابات بكورونا

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة

الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1252

حالة وفاة و155708 إصابات جديدة بفيروس

كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت المراكز في إحصاء نشرته على

موقعها، إلى ارتفاع ع

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