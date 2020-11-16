وزير النفط يوضح بشأن خفض اسعار البنزين المحسن

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الإثنين (16 تشرين الثاني 2020)، أنَّ المشاريع التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها، خاصة مشاريع استثمار الغاز والبتروكيماويات ستوفر الآلاف من الوظائف، مبيناً أنها ستكون مشاريع واعدة وعملاقة ستوفر إيرادات مالية كبيرة للبلد.

وقال الوزير عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "تخفيض أسعار البنزين المحسن يأتي ضمن الثقافة العامة التي تعمل وزارة النفط على إرسائها، والعمل على ربط اسعار المحروقات بالسعر العالمي بدرجة معينة، مع توفير دعم جزئي، بما يسهم بتطوير عجلة التنمية والانفتاح على السوق، وتقليل المعاناة عن كاهل المواطنين".

واضاف أنه "لا توجد هناك أي توجهات لدى الوزارة في الوقت الحاضر لتخفيض أسعار البنزين للنوع العادي".

وبشأن مشاريع مد الانابيب الجديدة لتصدير النفط، أكد الوزير أن "جميع المشاريع البحرية sea line الثالث والرابع والخامس قيد التنفيذ، والعمل مستمر فيها بشكل جيد".

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