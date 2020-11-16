مفوضية حقوق الانسان : المدارس الاهلية لم تلتزم بقرارات خلية الازمة وتعرض حياة التلاميذ والطلاب للخطر وتغلب مصالحها الشخصية على المصالح العامة

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ قال عضو مفوضية حقوق في العراق الدكتور فاضل الغراوي ان العديد من المدارس الاهلية عرضت حياة الطلاب الى خطر محدق لعدم التزامها بقرارات خلية الازمة الصحية واتخاذ اجراءات التعقيم والتعفير والتباعد في المدارس .



واضاف الغراوي بحسب بيان المفوضية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : ان العام الدراسي لم يبدأ الى الان فمن هي الجهة التي اعطت الموافقات للمدارس الاهلية ببدء العام الدراسي الحالي قبل ثلاثة اشهر وهل هذه المدارس لديها قوانين خاصة بحيث لاتلتزم بقرارات وزارة التربية مهددة حياة الطلاب فقط لاخذ الاقساط منهم ؟.



وطالب الغراوي وزارة التربية والمحافظين باتخاذ كافة الاجراءات بحق المدارس المخالفة اضافة الى الزامها بتطبيق الدراسة لمدة يوم واحد في المدارس وباقي الايام عن طريق المنصات الالكترونية حسب القرارات الاخيرة لوزارة التربية مع اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الطلبة من تفشي وباء كورونا .



واكد الغراوي ان المفوضية ستقوم باحالة شكوى رسمية ضد هذه المدارس الاهلية الى محكمة حقوق الانسان لعدم التزامها بقرارات خلية الازمة ووزارة التربية وتعريض حياة الطلاب للخطر وتغليب مصالحها الشخصية على المصالح العامة ./انتهى9

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