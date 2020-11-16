زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما اكدت الجمهورية الاسلامية في ايران على ان امن دول المنطقة هو امن واحد لا يتجزأ.ولا استقرار للامن الاقليمي في حال تعرض امن اي دولة من دول المن...

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