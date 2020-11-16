العبادي والحكيم يناقشان اجراءات الإنتخابات القادمة

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي برئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، لمناقشة التحديات التي يواجهها العراق لاجراء الانتخابات القادمة....

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