الحكومة العراقية تعلن التعرف على اثنين من قتلة الهاشمي

2020/11/16 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم رئاسة الوزارء العراقية، احمد ملا طلال، انه تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي....

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