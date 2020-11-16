الرافدين يطلق رواتب دوائر 4 وزارات

2020/11/16 | 09:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، توزيع رواتب دوائر النقل والصناعة والنفط.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

واشار البيان الى ان “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه”.

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