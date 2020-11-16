دراسة جديدة: كورونا طويل الأجل قد يتسبب بضرر لعدة أعضاء في الجسم

2020/11/16 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الشباب والأصحاء الذين يعانون من أعراض مستمرة لكورونا، ظهرت عليهم علامات تلف لعدة أعضاء بعد أربعة أشهر من الإصابة الأولية.

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