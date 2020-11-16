الغراوي يتهم بعض المدارس الأهلية بتعريض الطلبة للخطر لتحقيق مكاسب مادية

2020/11/16 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، وزارة التربية والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس الاهلية المخالفة للتعليمات الخاصة بالدوام والوقاية من وباء كورونا.

واتهم الغراوي بعض المدارس الاهلية بعدم الالتزام بقرارات خلية الازمة، بعد ان قامت بفتح ابوابها أمام الطلبة قبل ثلاثة أشهر من دون اخذ احتياطات صحية وذلك بغية الحصول على مكاسب مادية، وهو ما تسبب بتعريض حياة الطلاب الى خطر محدق على حد تعبيره.

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