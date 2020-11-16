خارطة الأمطار في العراق.. هذه المحافظات ستعيش أجواءً شتوية

2020/11/16 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشير التنبؤات الجوية، إلى فرص هطول الأمطار في عدة محافظات لا سيما في المنطقة الشمالية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “هطول الامطار يتركز اليوم في مدن شمال العراق (نينوى وكركوك وأربيل ودهوك والسليمانية ) وكذلك مناطق من صلاح الدين وشمال الانبار وديالى “.

وأضاف، “هنالك فرص عودة هطول الأمطار في مدن الجنوب (غرب مدينة البصرة وجنوبها وجنوب ذي قار وأجزاء من بادية السماوة ومناطق متفرقة من ميسان )”.

وتوقع عطية، “وجود بعض الفرص لهطول امطار خفيفة تشمل العاصمة بغداد مابعد الظهر”.

وبحسب المتنبئ الجوي فإن، “الامطار عموما خفيفة الشدة تزداد فرصتها في بادية السماوة، اما فرص الغزارة المتوقعة فانها ستكون في مناطق من اربيل والسليمانية وشمال نينوى نهارا”.

وبشأن حركة الرياح قال عطية إنها “متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في اغلب المدن تتحول في اغلب الاحيان من الاتجاه الشمالي الشرقي الى الشرقية مصحوبة بنشاط ملحوظ على فترات في ديالى وبغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين وشمال نينوى “.

أما درجات الحرارة فإن “الاجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح والليل ومعتدلة نهارا في كافة المدن “.

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