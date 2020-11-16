1.3 مليون وفاة و54.4 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

2020/11/16 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 54.4 مليون، حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 54.370 مليوناً.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 35 مليوناً، في حين تجاوز عدد الوفيات 1.317 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.

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