أمريكا تسجل مليون إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2020/11/16 | 10:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أحصت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في أقل من أسبوع، ليتجاوز عدد الإصابات الكلي عتبة الـ 11 مليوناً فيما تجاوزت الوفيات الـ246,108 حالة حسب جامعة "جونز هوبكنز".

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