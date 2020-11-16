إفتتاح شارع مغلق منذ 13 سنة غربي بغداد

2020/11/16 | 10:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اعادة افتتاح شارع مغلق منذ ١٣ عاماً غربي العاصمة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد .

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