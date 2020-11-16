2020/11/16 | 10:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ ١٣ عاما "صور" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/16 | 10:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ ١٣ عاما "صور") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ ١٣ عاما "صور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).