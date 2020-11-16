البرلمان يستأنف جلساته الأسبوع المقبل ويعتزم استضافة الكاظمي واستجواب 3 وزراء

2020/11/16 | 11:02 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من المقرر أن يستأنف مجلس النواب، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يعتزم البرلمان استضافة رئيس الحكومة واستجواب 3 وزراء ومحافظ البنك المركزي.

ورجح مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ، استئناف عقد جلسات مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، حيث قال في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس الأحد، أنه "بحسب النظام الداخلي للمجلس من المرجح عقد جلسة مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل"، مبينا ان رئاسة مجلس النواب عازمة على عقد الجلسات ومتابعة تشريع القوانين المهمة.

وأفادت مصادر برلمانية أنه بعد نحو 6 أشهر على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين للنظر في اجراءاتها الشكلية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

وأوضحت ان" كتل سياسية متنفذة تقود حملة جمع تواقيع لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لسؤاله عن ملف تعيين المستشارين، ووكلاء الوزارات، ومصير الاتفاقية الصينية وتأخير دفع الرواتب".

وأشارت إلى ان "محاولات استضافة الكاظمي، في البرلمان تعود إلى بداية شهر تموز الماضي، عندما قدم النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف الفتح طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا الا أن كتلا أخرى تحفظت على هذا الطلب ووصفته بالمجحف".

وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، ان "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب".

وتابع الكلابي، أن "هناك أربعة استجوابات قدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد"، لافتا إلى أن "طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية".

من جانبه، بين النائب عن كتلة الفتح، مختار الموسوي، أن "عددا من الكتل السياسية والنواب قدموا طلبات لاستجواب وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف"، مضيفا أن "استجواب وزير النقل مازال متداولا بين أعضاء مجلس النواب ولم يصل إلى مستوى تقديم طلب لرئاسة المجلس".

ولفت إلى أن "هناك كتلا سياسية بدأت تتحرك نحو استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مساءلته عن تعيين بعض المستشارين ووكلاء الوزارات، والأزمة المالية، ومصير الاتفاقية الصينية"، مبينا أن "البت بهذه الاستجوابات واستضافة رئيس الحكومة ستتضح الأسبوع المقبل".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد وجه في تشرين الاول الماضي، بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي لاستيضاح الوضع المالي وجراء تأخر الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة.

يذكر ان الجلسة الاخيرة لمجلس النواب قد شهدت التصويت على قانون الاقتراض الذي اسهم في تأمين رواتب الموظفين.

ر.إ

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