ائتلاف العبادي يحذر من مقاطعة شعبية وسياسية للانتخابات

2020/11/16 | 11:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، من مقاطعة شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة المقرر اقامتها في حزيران 2021، فيما حمل اربع جهات المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات.وقال الائتلاف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “(الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة)، تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة”.وحذر الائتلاف من أنه بخلاف ذلك “ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته”.



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