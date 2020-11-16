كورونا في أمريكا…246 ألف وفاة و11 مليون إصابة

2020/11/16 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 11.025.046 مليون، والوفيات إلى 246108.

وحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز مساء أمس، جاء الارتفاع بعد تسجيل 140455 إصابة جديدة.

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