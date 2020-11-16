اقليم كوردستان..شفاء 55282 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/11/16 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 89600 حالة اصابة، 32759 في اربيل و25891 في السليمانية، و28087 في دهوك و2863 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 55282 حالة، 19571 في اربيل و18635 في السليمانية و14450 في دهوك و2626 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2842 حالة، 785 منها في اربيل و1379 في السليمانية و566 في دهوك، و113 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 31475 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12403 في اربيل و5877 في السليمانية و13071 في دهوك و124 في حلبجة.

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