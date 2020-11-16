الهجرة تلبي رغبة النازحين بالعودة الى مناطقهم

2020/11/16 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو أن الوزارة تمكنت من تلبية رغبة غالبية النازحين في تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وإنهاء معاناتهم بعد سنوات من النزوح في المخيمات.

وذكرت الوزارة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين: انه " بعد إجراء استبيان موسع في مخيمات النزوح في عدة محافظات من بينها محافظات إقليم كوردستان، بهدف معرفة رغبة النازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية أو البقاء في المخيمات، توصلت فرق الوزارة وكوادرها إلى أن تطلعات الأسر النازحة تنحصر في تحقيق حلمهم بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها كما كانوا في فترة ما قبل الاحتلال الداعشي، كما تلقت مكاتب الوزارة وفروعها آلاف الطلبات التي تحمل تواقيع النازحين بإعادتهم إلى مناطقهم، وخصوصاً من مخيمات السليمانية ومخيمي حسن شام والخازر في اربيل وكذلك مخيمات نينوى، وبناءً على ذلك تم غلق 15 مخيماً للنازحين في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكربلاء المقدسة وكركوك".

وأضافت :" أن الوزارة استجابت لمناشدات النازحين خلال الشهور الماضية وباشرت بعملية إعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع التركيز على متابعة ومراقبة المراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في إعادة تأهيل مناطقهم ".

وبينت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو:" أن المنظمات الدولية والمحلية كان لها دور كبير ومهم في تشجيع عودة النازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخبرات للوزارة من خلال الاجتماعات الدورية التي تضمنت حلقات نقاشية ساهمت في إنضاج برامج الوزارة فيما يخص برنامج العودة "، داعية المنظمات إلى " تسخير جهودها خلال الفترة المقبلة لملف العودة ورفد العائدين بالمشاريع والمساهمة في إعادة استقرار المناطق المحررة " ، موضحة " ان المرحلة القادمة لغلق ما تبقى من المخيمات تحتاج الى تظافر الجهود والتنسيق العالي مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بعد ان تم اعداد خطة وطنية لإنهاء ملف النزوح بالتعاون مع وزارة التخطيط".

وأشارت إلى ان " ان الوزارة التزمت بالمعايير الدولية التي تخص اللاجئين وبمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل لهم حرية الاختيار بين البقاء أو العودة، ولذلك حرصت على أن تكون العودة طوعية وليست قسرية، مع شمول العائدين كافة بالمنحة المالية وتهيئة كافة مستلزمات العودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستحصال الموافقات الأمنية وتأمين آلية النقل وإيصالهم لمناطق سكناهم الاصلية " ، مبينة ان " الوزارة مستمرة بإغاثة العائدين في مناطق العودة لأكثر من سنة ودعوة جميع المنظمات الدولية بتوجيه جميع برامجها باتجاه مناطق العودة ".

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة والمهجرين

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