المسجد الأقصى والقانون الدولي الإنساني

2020/11/16 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم: د.



حنا عيسى – أستاذ القانون

الدولي

تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلية

سياسة مدروسة تستهدف مدينة القدس

المحتلة، وخاصة البلدة القديمة والمسجد

الاقصى، وذلك على كافة النواحي

السياسية والاثرية و

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