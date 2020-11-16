لاتمنحوهم حجة بالبخاري

2020/11/16 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

الفترة الاموية والفترة العباسية

تعتبران من الفترات التي تمكن فيها

المدلسون من تزييف ودس ما ليس في

التاريخ وقد فطن لذلك المسلمون بكل

مذاهبهم فوضعوا العلوم التي تنقح

الرواية وكل حسب علمي

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