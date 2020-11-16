السفيران الإيراني والبريطاني ببغداد يبحثان أوضاع المنطقة

2020/11/16 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الانباء الإيرانية ، ارنا ،

بان السفير الايراني إيرج مسجدي ، التقى

في بغداد ، السفير البريطاني لدى بغداد

ستيفن هيكي ، وبحثا تطورات الأوضاع في

العراق والمنطقة وشددا على أهمية

التعاون مع الحك

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