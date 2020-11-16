اعتقال 5 عراقيين في تركيا للإشتباه بإنتمائهم لداعش

2020/11/16 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، 5 أشخاص في ولاية صقاريا شمالي غربي البلاد.





ونقلت وكالة "الاناضول" التركية في خبر لها تابعته (بغداد اليوم)، إن قوة أمنية اعتقلت 5 أشخاص في ولاية صقاريا شمالي غربي البلاد للاشتباه بانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي.

واضافت، انه وفقا للتحقيقات الأولية التي جرت مع الموقوفين، تبيّن أنهم يحملون الجنسية العراقية، وكانوا ينشطون مع تنظيم "داعش" في مناطق الصراع، مشيرة الى انه تم اقتياد الموقوفين إلى مديرية أمن الولاية لاستكمال التحقيقات.

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