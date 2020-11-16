ائتلاف النصر يحذر من مقاطعة الشعب وبعض القوى السياسية للانتخابات المقبلة

2020/11/16 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حذر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي من مقاطعة الشعب وبعض القوى السياسية للانتخابات المقبلة ".وذكر الائتلاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " ان الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة ، تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة، وإلا ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته./انتهى9

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