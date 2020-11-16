المركز الاقتصادي السياسي يعلن عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا

2020/11/16 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الاحد عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا.حيث سجلت في البورصة المحلية سعر بيع الدولار 125,500مقابل 100دولار وسعر شراء الدولار 124,500مقابل 100دولار.فيما سجل اليورو : 100 يورو 118,50 دولاراوالأسترليني : 100 باوند 132,20 دولارااما الليرة التركية : 100 دولار 768,50 ليرة تركيةوسعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1890,10وسعر برميل نفط الخام برنـت 43,30 دولاراوسعر برميل نفط الخام الامريكـي 40,73 دولارا./انتهى8

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