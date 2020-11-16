اللجنة المالية تكشف أرقامًا صادمة عن أملاك العراق خارج البلاد.. ماذا نمتلك في اوروبا واسيا؟

2020/11/16 | 11:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاثنين ، بالارقام عن حجم الاموال وعقارات العراق خارج البلاد، مؤكدا أن قيمة الأموال النقدية خارج العراق تبلغ ٨٧ مليار دولار هذا ما عدا المزارع والفنادق والعقارات.

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب شكل عام 2011 لجنة برلمانية لحصر الأموال العراقية خارج العراق ليتبين أن ٨٧ مليار هي قيمة الأموال النقدية”.

وأضاف أن “ العراق يمتلك مزارع شاي ورز في فيتنام وتايلاند وسريلانكا كما يمتلك العراق عقارات سياحية ومزارع بطاطا تقدر ب ٣٦ الف هكتار”، مبينا أن “ العراق يمتلك مطاعم وفنادق من الدرجة الأولى في اسبانيا وإيطاليا وفرنسا واغلب هذه المرافق السياحية مؤجرة”.

ولفت ذيبان وهو نائب عن تحالف الفتح إلى أنه “بسبب ضعف التمثيل الدبلوماسي لم يستطيع العراق المطالبة أو الحصول على املاكه المنهوبة في الخارج”.

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