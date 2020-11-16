المالية النيابية: ثروة العراق في الخارج تبلغ 87 مليار دولار

2020/11/16 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاثنين ، بالارقام عن حجم الاموال وعقارات العراق المختفية خارج العراق، مؤكدا أن قيمة الأموال النقدية خارج العراق تبلغ ٨٧ مليار دولار هذا ما عدا المزارع والفنادق والعقارات.

وقال ذيبان في حديث صحفي، إن “مجلس النواب شكل عام 2011 لجنة برلمانية لحصر الأموال العراقية خارج العراق ليتبين أن ٨٧ مليار هي قيمة الأموال النقدية”.

وأضاف أن “ العراق يمتلك مزارع شاي ورز في فيتنام وتايلاند وسريلانكا كما يمتلك العراق عقارات سياحية ومزارع بطاطا تقدر ب ٣٦ الف هكتار”، مبينا أن “ العراق يمتلك مطاعم وفنادق من الدرجة الأولى في اسبانيا وإيطاليا وفرنسا واغلب هذه المرافق السياحية مؤجرة”.

ولفت ذيبان وهو نائب عن تحالف الفتح إلى أنه “بسبب ضعف التمثيل الدبلوماسي لم يستطيع العراق المطالبة أو الحصول على املاكه المنهوبة في الخارج”.

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