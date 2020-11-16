حملة اعتقالات في بغداد تشمل ’قاتلاً’ و’حراميّة تكتك’..

2020/11/16 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذت مديرية مكافحة إجرام العاصمة بغداد، الإثنين، سلسلة نشاطات شملت اعتقال مطلوبين بجرائم مختلفة.



وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الثاني 2020)، إن "مفارز المكافحة تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل وفق المادة 406 ق.ع ضمن قاطع مسؤولية مكتب مكافحة اجرام المحمودية".

وأضافالبيان، أن "مفارز المديرية نفذت اوامر قبض بحق عدد من المتهمين في جرائم جنائية لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومحلات تجارية، وتزوير سندات عقارية وهويات، بالإضافة إلى تزوير وكالات وأوليات عجلات وعقود طلاق ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، وباب الشيخ، والمدائن، والخضراء، والبياع، والمنصور، وأبي غريب، وحي العامل، والكاظمية، والدورة، والصالحية، والحرية، ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٣ ، ٢٩٨ ، ٢٨٩ ، ٣٤٥ ، ١٣٢ ق.ع".

وتابع، انه "كما القي القبض على متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التكتك ضمن مكاتب مكافحة إجرام الزهور، وبغداد، الجديدة، والكرادة، وحسينية المعامل، والكرامة، والحبيبية، والقدس، والنهروان، ومكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة والغزالية والتاجي وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٦١ ق.ع".

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