بعد دبي.. رحلات منتظمة من أبوظبي إلى إسرائيل بدءا من نهاية مارس

2020/11/16 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وإسرائيل اعتبارا من نهاية مارس المقبل، أي بعد نحو أكثر من ستة أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

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