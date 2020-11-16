الرافدين يعلن إطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي

2020/11/16 | 11:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، إطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي.

وذكر المصرف في تصريح، أنه “تم اطلاق رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي”.

وأضاف، ان “الصرف تم عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني وبامكان المنتسبين استلام الراتب من شبكة الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات او من خلال مكاتب المنافذ الخاصة”.

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