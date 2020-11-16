نصيف: ايران كانت ابرز المدافعين عن سيادة بغداد واربيل خلال اجتياح داعش

2020/11/16 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…وصفت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الاثنين، حديث بعض القيادات السياسية الكردية عن الدور الايراني بشان منع صرف رواتب الاقليم بغير الصحيحة، مبينة ان طهران كانت ابرز المدافعين عن سيادة بغداد واربيل خلال احداث 2014.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحديث عن دور ايران في عدم تمرير مادة تخص مخصصات اقليم كردستان في قانون الاقتراض غير دقيقة ولا اساس لها من الصحة”.واضافت ان “قادة الكرد تناسوا دور ايران الابرز في الدفاع عن سيادة وامن اربيل خلال اجتياح تنظيم داعش الارهابي عام 2014 “.واشارت الى ان “قادة الصف الاول في العراق كانوا مساندين لادراج فقرة تخص مخصصات اقليم كردستان الا ان الاجماع النيابي هو من افشل تمرير المادة دون اتخاذ سياقات شفافة تجاه بغداد في الاموال المخصصة لاربيل ”.انتهى/ 25د

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