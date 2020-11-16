عبد الزهرة ينتصر على كورونا

2020/11/16 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نادي الزوراء، انتصار لاعب الفريق الدولي، علاء عبد الزهرة، على فيروس كورونا، وتماثله للشفاء التام من الوباء.

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